1 maggio, Giovani Democratici sfilano bendati

Questa mattina anche un gruppo di Giovani Democratici Milano Metropolitana ha preso parte al lungo corteo per la festa del Lavoro, partito da Corso Venezia. Quattro ragazzi hanno deciso di compiere un’azione sfilando bendati “per commemorare non solo le morti bianche ma anche tutte quelle morti che non si vogliono vedere, che non vengono registrate”. Dietro lo striscione “non siamo neanche un numero”, Emanuele Fiano e i consiglieri regionali Pierfrancesco Majorino e Paolo Romano. ANSA