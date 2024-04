Malore improvviso, bimba di 8 anni muore mentre festeggia il compleanno

Una piccola folla di bambini che gioca in strada per festeggiare il compleanno di Fatima, che compie 8 anni. Poi la bimba si accascia per terra, sotto gli occhi di fratellini e cugini. Immediatamente accorrono anche gli adulti, e da subito la situazione sembra disperata. Inutile il volo dell’eliambulanza con i soccorsi: Fatima è morta all’ospedale di Bologna nella mattina di lunedì, poche ore dopo aver compiuto otto anni, stroncata da un malore improvviso.

Il dolore

La tragedia ha sconvolto due comunità, quella di Gallo di Poggio Renatico, nel Ferrarese, dove la famiglia di Fatima, di origini pakistane, gestisce la kebaberia al cui esterno la bambina ha accusato il malore fatale, e quella di Malalbergo, dove la piccola viveva e frequentava la scuola elementare.

«Ciao Fatima, piccolo angioletto…che tu possa vegliare su papà, mamma e i tuoi fratellini», ha detto con commozione Monia Giovannini, sindaca di Malalbergo, esprimendo il cordoglio di tutta la comunità. «Un dolore profondo, siamo vicini alla famiglia. Cercheremo anche di aiutarli da un punto di vista pratico», ha commentato Daniele Garuti, sindaco di Poggio Renatico.

