Scherma, problemi al cuore: Daniele Garozzo si ritira

www.gazzetta.it – Daniele Garozzo, lo schermidore azzurro, oro a Rio 2016 nel fioretto e argento a Tokyo 2020, ha scelto di ritirarsi per via di alcuni problemi al cuore accusati nell’ultimo periodo, come raccontato da lui stesso in un lungo post su Instagram dove ha annunciato il ritiro: “Il mio cuore si è infortunato – ha scritto -, ma la vivo con serenità. Ho avuto la fortuna di vivere una straordinaria avventura nel mondo dello sport, culminata con la vittoria di un oro ed un argento olimpico. È stato un viaggio fatto di sacrifici, impegno e passione, gioie, soddisfazioni e amicizie che non avrei mai immaginato”.

L’annuncio

Garozzo, 31 anni, nato ad Acireale, vanta anche un oro al campionato europeo di Tbilisi nel 2017. Nel 2020 ha conquistato l’argento olimpico, perndendo in finale contro Cheung Ka Long, mentre nel 2016 ha vinto l’oro dopo aver battuto lo statunitense Alexander Massialas per 15 a 11.

“Se chiudo gli occhi mi vedo ancora nella palestra garage di Acireale a tirare milioni di stoccate contro un manichino – ha continuato a scrivere Garozzo sui social -, sognando un giorno di vincere le Olimpiadi. Chi mi conosce sa quanto amo la scherma. L’ ho amata con instancabile dedizione e con tutto il mio cuore, e l’ho impegnato tanto, ma tutto ciò mi ha portato ai risultati che avevo sognato.

Ora, nel chiudere questo capitolo della mia vita da atleta, sono grato per ogni momento vissuto e per le esperienze che mi hanno reso la persona che sono oggi. Guardando al futuro, già da tempo avevo deciso di dedicare la mia vita professionale alla medicina, oggi con un obiettivo ancor più chiaro: studiare e divulgare le condizioni cardiologiche, spesso misconosciute, che possono affliggere la popolazione sportiva”.