LA TESTA DEL SERPENTE E’ A DAVOS

PIAZZA LIBERTA’, puntata di domenica 21 gennaio 2024

OSPITI di Armando Manocchia:

Nino GALLONI – economista

Davide ROSSI – scrittore, analista, politico

WEF – il WORD ECONOMIC FORUM è appena terminato.

Mons. Carlo Maria Viganò ha detto: “A Davos si riuniscono i padroni e i servi della cupola globalista: personaggi che dichiarano apertamente di voler ridurre la popolazione mondiale attraverso guerre, carestie e pestilenze organizzate; personaggi che si avvalgono della complicità dei nostri governanti, delle istituzioni internazionali e soprattutto dell’alta finanza e dell’informazione, totalmente nelle loro mani“



A conferma che ”LA GENTE COME NOI NON MOLLA MAI”, in PIAZZA LIBERTA’ si continua invece a parlare dell’immarcescibile distopia. Come non ricordare il motto: “Non possederai nulla e sarai felice”?

Ovvero, come dicono loro: “You’ll own nothing and you’ll be happy”.

Nel corso della puntata, abbiamo parlato degli obiettivi del Word economic Forum che si è appena concluso a Davos, dove una cricca di potenti esaltati, protetta da migliaia di cecchini, prende arbitrariamente decisioni che coinvolgono tutta la popolazione mondiale. Abbiamo analizzato di uno dei più significativi crimini che chiamano “capitalismo inclusivo”, ma che è di fatto l’espropriazione della proprietà privata che, a sua volta, non è altro che il punto cardine del great reset dell’agenda dell’élite.

Per confermare la pericolosità sociale di questi autoproclamati padroni del pianeta, ricordiamo che, soltanto qualche giorno fa, Klaus Scwhab si è definito “fiduciario del futuro” della Terra.

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato e domenica alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT.

