Frase choc su Vannacci nella chat ‘Bella ciao’ di Giannini: “Uccidiamolo”

“Uccidiamolo”. È la frase choc che si legge nella chat Bella ciao, quella nata in occasione del 25 aprile e messa su da Massimo Giannini. Al listone fanno parte giornalisti, editori e uomini di cultura. Sulla candidatura del generale Vannacci alle Europee nelle liste della Lega, però, i partecipanti al gruppo whatsapp hanno superato il segno. Basta scorrere i messaggi che si sono scambiati alcuni partecipanti alla chat dopo aver appreso la notizia della candidatura di Vannacci alle elezioni.

Si comincia con un ironico “Degenerale Vannacci”. Poi la riflessione: “Individuo che comunque andrà a rappresentare in parte l’Italia all’Ue”, con tanto di emoticon che piange disperato. Poi si entra nel vivo: “Dobbiamo fare qualcosa. Per forza”. Fino al perentorio: “Uccidiamolo!”. Qualcuno si rende conto che è stato superato il segno e aggiunge: “Questa frase la riporterà Facci”. www.iltempo.it

Non faremo il suo nome.

Non gli faremo il favore di rilanciare i suoi deliri, le sue frasi schifose, la vergogna che rappresenta per tutte le donne e gli uomini in divisa.

Proteggiamoci dalle sue parole d'odio.

Compiamo un gesto di difesa del dibattito pubblico.

Ignoriamolo. pic.twitter.com/E3LdCdrbPq

— Partito Democratico 🇮🇹 🇪🇺 (@pdnetwork) April 27, 2024