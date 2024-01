Danneggiati da vaccino a Roma: “indagate su Speranza e Magrini”

A Roma, le associazioni che raccolgono i danneggiati da vaccino si sono incontrate davanti alla procura per chiedere che l’indagine aperta dal pm Francesco Lo Voi su Roberto Speranza e Nicola Magrini vada avanti. Il procedimento ha preso il via da una denuncia scritta dagli avvocati Angelo Di Lorenzo e Antonietta Venziano dell’associazione ALI, a seguito della quale l’ex ministro della Salute e l’ex direttore generale di AIFA sono stati iscritti nel registro degli indagati per reati gravissimi, dall’omicidio al falso ideologico, fino alla somministrazione di medicinali guasti.

Mentre negli Stati Uniti la sottocommissione Covid della Camera dei rappresentati nelle scorse ha audito Anthony Fauci per 14 ore e il procuraotre generale del Texas ha citato Pfizer per le sue affermazioni false in merito ai vaccini Covid, in Italia non è ancora noto se la procura chiederà l’archiviazione dell’inchiesta al tribunale dei ministri. Proprio per questo centinaia di persone, insieme a decine di medici e giuristi, si sono riunite a Roma far sentire la propria voce.

