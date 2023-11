Vaccini, “Speranza indagato dalla Procura di Roma”

Vaccini, indagato l’ex ministro Speranza.

Grazie all’inchiesta giornalistica di #Fuoridalcoro, l’ex ministro della salute Roberto Speranza è indagato dalla procura di Roma per omicidio, falso ideologico, corruzione per l’esercizio della funzione e lesioni personali.

Indagato anche l’ex Dg dell’Aifa, Nicola Magrini.

“Dobbiamo avere la certezza che le nostre istituzioni sanitarie decidono nel nostro interesse e non nell’interesse delle case farmaceutiche – ha detto Mario Giordano durante la puntata del 22 novembre – E quindi abbiamo fatto questa grande inchiesta e qual è la notizia che siamo in grado di darvi in anteprima e in esclusiva? Proprio in base alla nostra inchiesta, il ministro Speranza è indagato per le bugie sui vaccini.”

“La Procura di Roma, proprio grazie ai nostri elementi, ha aperto un’inchiesta contro l’ex ministro e contro l’ex direttore generale dell’Agenzia del Farmaco. Fra l’altro sono accuse pesanti: si va dal falso ideologico all’omicidio. Naturalmente è tutto da dimostrare, è un’inchiesta e nessuno è colpevole. Tra l’altro, per il ministro Speranza, dev’essere ancora dato il via libera all’inchiesta dal tribunale dei ministri. Ma si muove qualcosa, c’è uno spiraglio di luce e di verità”.