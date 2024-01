Sunak va a Kiev e promette altri miliardi a Zelensky

La guerra in Ucraina giunge al giorno 688.

Mentre la Casa Bianca ha annunciato uno stop agli aiuti all’Ucraina, il premier britannico, Rishi Sunak, oggi in visita a Kiev, promette nuovi fondi.

Sunak sarà oggi in visita a Kiev, dove annuncerà un nuovo pacchetto di aiuti all’Ucraina: lo ha annunciato Downing Street.

Pentagono: persa traccia di un miliardo di dollari di aiuti a Kiev

Le carenze nel controllo da parte dei funzionari statunitensi hanno creato un “buco” nel monitorare più di 1 miliardo di dollari in armi ed equipaggiamenti militari forniti all’Ucraina. È quanto afferma un’audit del Pentagono.

Casa Bianca: “Fondi finiti, stop ad aiuti all’Ucraina”

L’assistenza americana all’Ucraina nella sua guerra contro la Russia “si è interrotta”. Lo ha confermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale John Kirby dopo l’esaurimento dei fondi stanziati dal Congresso, mentre a Washington continuano i negoziati tra dem e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti, che potrebbe essere legato a nuove misure di sicurezza al confine col Messico contro la crisi migratoria. tgcom24.mediaset.it