Pentagono, “disperse armi inviate a Kiev per un miliardo di dollari”

Simon Ateba, Corrispondente capo della Casa Bianca per Today News Africa a Washington, scrive su X: “Un rapporto del Pentagono appena uscito rivela che armi per un valore di un miliardo di dollari inviate in Ucraina sono disperse, e che quasi 40.000 armi non sono state adeguatamente monitorate, mentre il Congresso discute se gli Stati Uniti debbano inviare più soldi a Zelenskyj.”

NOTA del giornalista Ateba: “In parole povere, il rapporto dell’ispettore generale del Dipartimento della Difesa denuncia un errore nel tracciare armi per un valore di oltre 1 miliardo di dollari, inclusi missili a spalla e droni kamikaze, inviate in Ucraina mentre quasi 40.000 armi non sono state adeguatamente monitorate, sollevando timori di potenziali furti o contrabbandieri, intensificando il dibattito sugli ulteriori aiuti militari a Kiev”.

BREAKING HERE IN WASHINGTON: A Pentagon Report Just Out reveals $1 billion worth of weapons Sent to Ukraine Unaccounted For, and nearly 40,000 weapons have not been properly monitored, Even As Congress Debates Whether The U.S. Should send more money to Zelensky.

NOTE: In plain… pic.twitter.com/fBWUYjpgEg

— Simon Ateba (@simonateba) January 11, 2024