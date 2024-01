Inondazioni nel Nord della Francia, campi sott’acqua

Strade allagate, campi sott’acqua, costruzione di dighe improvvisate, nel comune di Blendecques, nel Pas-de-Calais, è in allarme rosso, il fiume costiero Aa è in piena e i terreni sono saturi di acqua. Decine di persone hanno dormito in rifugi di emergenza a causa dell’inondazione, una ricaduta dura per i residenti, due mesi dopo le inondazioni di novembre.

Una dozzina di altri fiumi del Pas-de-Calais e del Nord sono classificati in arancione. I vigili del fuoco delle Ardenne hanno effettuato decine di interventi nella notte tra martedì e mercoledì a causa del maltempo. “Invitiamo la popolazione alla cautela perché i volumi d’acqua sono importanti”, avverte François Decoster, sindaco di un comune del Pas-de-Calais attraversata dall’Aa. “Non bisogna provare a camminare nelle strade allagate perché c’è corrente”, avverte. (askanews)