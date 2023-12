Paracadutista dell’esercito morto folgorato presso una pala eolica

BRUNICO. Riccardo D’Angeli, paracadutista dell’esercito e arrampicatore di origini romane, residente a Brunico, è stato trovato nelle scorse ore morto folgorato vicino ad una pala eolica a Campomaggiore (Potenza). I Carabinieri stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti che hanno portato alla morte.

Da venerdì sera non si avevano più sue notizie. Era arrivato in Basilicata in camper per dedicarsi all’arrampicata per qualche giorno. Non avendo più sue notizie immediatamente erano partite le ricerche.

L’interruzione del flusso di energia elettrica da una pala eolica, a circa due chilometri da Campomaggiore dove si era fermato con il camper il 41enne, ha fatto scattare alcuni controlli che hanno portato al ritrovamento del corpo dell’uomo.

