Trump: “Green Deal la più grande bufala della storia”

Davos, 22 gennaio 2026 – “A causa della mia vittoria elettorale schiacciante, gli Stati Uniti hanno evitato il catastrofico collasso energetico che ha colpito ogni nazione europea che ha perseguito la “truffa del Green New Deal”. Forse la più grande bufala della storia. Pale eoliche ovunque, distruggono la vostra terra. Qui in Europa, abbiamo visto il destino che la sinistra radicale ha cercato di imporre all’America.

La Germania ora genera il 22% in meno di elettricità rispetto al 2017 e non è colpa dell’attuale cancelliere. Lui sta risolvendo il problema, farà un ottimo lavoro. Ma quello che hanno fatto prima che arrivasse lui… forse è per questo che è arrivato lui. E i prezzi dell’elettricità sono il 64% più alti.

Il Regno Unito produce solo un terzo dell’energia totale che produceva nel 1999. Pensateci, un terzo, e si trovano sopra il Mare del Nord, una delle più grandi riserve al mondo, ma non lo usano. E questo è uno dei motivi per cui la loro energia ha raggiunto livelli catastroficamente bassi con prezzi altrettanto alti. Più pale eoliche ha un Paese, più soldi perde e peggio va. In Cina le producono ma usano carbone, petrolio, gas e nucleare”. Lo ha detto Trump a Davos. Wef Fonte: Agenzia Vista