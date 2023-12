Malore improvviso, morto presidente Aeroclub Montegrappa

Stava ripiegando la vela del suo parapendio con cui si era lanciato poco prima dal Monte Grappa quando, sotto lo sguardo atterrito degli amici, si è accasciato a terra, a causa di un improvviso malore. Gianluca Soncin, 50enne di Borso del Grappa, presidente dell’aeroclub “Volo libero” Montegrappa, è spirato nella notte tra sabato e domenica all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo essere stato rianimato da medico e infermieri del Suem di Crespano del Grappa.

L’allarme era scattato sabato pomeriggio, alle 14 circa, poco dopo l’atterraggio di Soncin al Relais Garden di Borso del Grappa; recuperando la vela l’uomo, da tutti ricordato come molto atletico e sportivo, è svenuto improvvisamente, colpito da un attacco cardiocircolatorio che non gli ha lasciato scampo. Dopo 45 minuti di massaggio cardiaco, il 50enne è stato rianimato e intubato ma alcune ore dopo il ricovero in terapia intensiva un ulteriore attacco gli è stato fatale. Era originario di Ponte San Nicolò, membro della protezione civile dove il padre Alfredo lo è ancora e in passato ne fu anche coordinatore. […] www.padovaoggi.it