Usa: abbiamo mezzi solo per un altro invio di aiuti a Kiev

WASHINGTON, 18 DIC – Gli Stati Uniti possono inviare solo un altro pacchetto di aiuti all’Ucraina entro la fine dell’anno se non saranno sbloccati i nuovi fondi a Capitol Hill. “Questi sono i mezzi che abbiamo a disposizione, non possiamo fare più di questo”, ha detto il portavoce per il Consiglio della sicurezza nazionale americana, John Kirby, sottolineando che i negoziati sono andati avanti al Congresso per tutto il weekend. (ANSA)