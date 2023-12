Zelensky: ‘Fmi impressionato da crescita economica Ucraina’

Ringraziando Biden per il sostegno degli Stati Uniti, Zelensky ha ricordato di aver avuto incontro con Fmi e Banca Mondiale che sono rimasti “impressionati dalla crescita economica dell’Ucraina, quasi il 5%”.

Poi ha detto che bisogna anche “procedere più velocemente con i beni russi congelati, oltre 300 miliardi di beni congelati di terroristi che dovremmo usate per proteggerci dalla guerra dei russi”. ADNKRONOS

L’economia ucraina è crollata del 30% lo scorso anno- scrive il Sole 24 ore – costringendo Kiev a dipendere dagli aiuti internazionali. Il nuovo piano di prerstiti dovrebbe “sostenere una ripresa economica graduale creando – afferma il Fondo – le condizioni per una crescita di lungo termine in un contesto di ricostruzione del paese dopo il conflitto” e mentre Kiev sarebbe sulla “strada per l’adesione all’Unione Europea”.

I met with leaders of US defense companies and expressed my gratitude to every American worker who manufactures weapons that help us safeguard our people and defend our land.



I appreciated all American companies that attended last week's US-Ukraine defense industry conference.… pic.twitter.com/B82hyH2BUZ

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 11, 2023