La Russa: “Il cambiamento climatico c’è, mitigare i danni”

Roma, 26 lug. – “Il cambiamento climatico c’è, non so da cosa dipende, non ho la capacità di spiegarlo, non so se sono negazionista o antinegazionista, ma fenomeni del genere non li ricordo così frequenti. Non so se sono destinati a proseguire o sono una parentesi, ma è un problema molto grave su cui la scienza deve cercare di darci risposte univoche al più presto”.

Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel corso della cerimonia del Ventaglio con la stampa parlamentare a Palazzo Madama.

“Noi dobbiamo esprimere non solo solidarietà a Lombardia, Veneto, alle altre zone in cui ci sono stati danni enormi, anche a quelle del Sud dove è il fuoco che provoca danni altrettanto gravi. Ma noi siamo il Parlamento – ha aggiunto – e insieme al governo dobbiamo cercare di mitigare i danni che questi fenomeni hanno portato e immaginare, avendo la capacità di leggere i dati scientifici, cosa possiamo fare per mitigare eventi simili che dovessero verificarsi in futuro, dobbiamo guardare in maniera strutturale al problema metereologico perchè i danni ci sono con una frequenza maggiore che in passato”. (askanews)