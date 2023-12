Albero di Natale in Campidoglio, stella rossa al posto del puntale: è polemica

Nuovo Natale, nuovo albero. E nuova polemica. Come fa notare Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera ed esponente di spicco di Fratelli d’Italia, la stella dell’albero di Natale allestito a Palazzo Valentini, sede della Città metropolitana di Roma. Come scrive La Stampa, il motivo sta nel colore della stella, per nulla casuale secondo il padre dei ‘Gabbiani’.

«Stella rossa, incredibile ma vero!», scrive Rampelli sul suo profilo Instagram postando una foto dell’albero incriminato. «Solo la Città metropolitana di Roma, governata dal Pd, poteva scegliere una stella rossa al posto di un puntale, una sfera di cristallo, una stella d’argento o d’oro», aggiunge sconsolato il parlamentare di Fdi, che chiosa: «Manco a Mosca ai tempi dell’Unione sovietica»