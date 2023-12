Malore improvviso, Giuseppe stroncato a 30 anni

Cuneo – Dolore e incredulità a Marene per la morte improvvisa di Giuseppe Chiavassa, 30 anni. Originario di Cherasco, da qualche tempo viveva con la compagna a Marene, assieme alla figlia di due anni. Si è sentito male in casa, sabato, poi la corsa in ospedale e i giorni di ricovero e di speranza. E’ morto lunedì sera al Santa Croce di Cuneo.

«A Marene – dice il sindaco Roberta Barbero – c’è un silenzio surreale, tutta la comunità è sconvolta da questo lutto. Anche se abitava da poco tempo a Marene, Chiavassa era già conosciuto da tutti: era un gran lavoratore, un ottimo padre. Cercheremo di essere vicini alla famiglia in questo momento particolarmente delicato». Chiavassa lavorava come mobiliere alla Vero Arredamenti di Cherasco.

Lascia la compagna Michela e la figlia Naomi, di due anni. Sarebbe di nuovo diventato padre tra qualche mese.

