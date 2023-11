LE CITTA’ PRIGIONE DI 15 MINUTI E LA FINE DELLA PROPRIETA’ PRIVATA

PIAZZA LIBERTA’ – puntata di domenica 26 novembre 2023



OSPITI di Armando Manocchia:

Laura Tondini – Uniamoci Trentino;

Andrea Maggi – imprenditore agricolo;

Andrea Grieco – fisico e matematico;

Maurizio Giordano – Avvocato.

“Molte persone non capiscono cosa sia davvero una città di 15 minuti. Come numerose descrizioni del progetto notano, non si tratta solo di comodità o accesso ravvicinato ai servizi, si tratta di cambiare ogni aspetto della nostra attuale filosofia di vita. Si tratta di fare una serie di sacrifici per placare gli dei delle emissioni di carbonio.

È il culmine, il gioco finale; una prigione enorme senza sbarre. Un luogo in cui si è condizionati ad abituarsi a limitazioni artificiali sulla privacy, nessuna libertà civile, nessuna proprietà privata, e nessuna opzione di lavoro o mobilità.

Queste città saranno progettate per CONTROLLARTI meglio, in modo che tu possa essere costretto a fare i sacrifici che dicono siano necessari perché la sostenibilità sia possibile. Finché sei produttivo e sottomesso, avrai le cose di cui hai bisogno per sopravvivere, ma mai per prosperare. In cambio, ti sarà richiesto di rinunciare a tutta la libertà, anche alla libertà di pensiero.”

