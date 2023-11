Sala: ‘domani sarò in piazza contro la violenza alle donne’

MILANO, 24 NOV – Anche il sindaco di Milano Giuseppe Sala domani scenderà in piazza contro la violenza sulle donne nell’ambito della manifestazione che si terrà in Largo Cairoli ‘Il patriarcato uccide’. “Domani saremo in piazza non solo per mostrare che ci siamo ma anche per usare le parole giuste” ha spiegato Sala intervenendo alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Uomini che amano le donne. Per dire basta alla violenza sulle donne dalla prospettiva maschile”.

“Credo che stia velocemente aumentando non solo l’indignazione per quello che succede, il dolore per le vittime, ma anche la consapevolezza – ha aggiunto -. Tutti dobbiamo avere la consapevolezza che una società migliore passa solo dalla valorizzazione del ruolo delle donne. Queste cose dirle è facile, nella pratica è un po’ più difficile, però città come Milano possono dare il buon esempio”.

Le donne “si possono fidare di una parte significativa dell’universo maschile perché mai come adesso vedo che noi stessi siamo allarmati e scandalizzati per quello che succede. Non ci può essere un confronto, bisogna isolare quella estrema minoranza di mondo maschile che ancora non ha capito le cose – ha concluso -, purtroppo ce ne sono anche nella classe politica. Deve essere una battaglia comune, quindi il mio messaggio è: lavoriamoci insieme”. (ANSA)