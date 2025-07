Raid jihadisti in Nigeria, 28 morti

Due attacchi non correlati, condotti da gruppi jihadisti nel nord-est e nel nord-ovest della Nigeria, hanno causato la morte di 28 persone

Lo ha reso noto l’esercito. Le violenze che durano da sedici anni nella regione hanno causato la morte di oltre 40.000 persone e lo sfollamento di circa 2 milioni di abitanti. Le milizie sono entrate nella città di Malam Fatori a bordo di diversi pick-up equipaggiati con mitragliatrici intorno alle 3:20 e hanno attaccato il campo che ospita migliaia di sfollati. Hanno incendiato l’ospedale e gli edifici governativi prima di ritirarsi, ha aggiunto Mallum, portando il bilancio delle vittime a 12.

A oltre 1.000 chilometri di distanza, nello Stato di Sokoto, militanti di un altro gruppo jihadista, i Lakurawa, hanno attaccato il villaggio di Kwallajiya. I residenti ritengono che l’attacco sia stato compiuto come rappresaglia per l’uccisione di tre jihadisti da parte di gruppi di vigilanti in un raid fallito pochi giorni prima. tgcom24.mediaset.it – foto da X