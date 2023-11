Cagliari, lite tra gambiani: falange staccata a morsi

CAGLIARI – Ha aggredito un connazionale gambiano in piazza del Carmine e gli ha staccato una falange a morsi. Lite sanguinosa a Cagliari ieri pomeriggio in pieno centro, dove un 31enne ha perso parte di un dito dopo un alterco su cui indagano i Carabinieri. Il ferito è stato trasportato in ospedale dopo i soccorsi del 118, mentre l’aggressore è tutt’ora ricercato. Quest’ultimo potrebbe essere coinvolto anche in un altro episodio di violenza avvenuto in viale Fra’ Ignazio. (ITALPRESS)