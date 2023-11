Al pranzo di Bergoglio invitati 44 transgender

Al pranzo del Papa, nell’Aula Paolo VI, ci sono anche “quarantaquattro transessuali e quattro volontari” della parrocchia di Torvajanica (Roma) che da alcuni anni porta avanti un’opera di accoglienza e amicizia nei confronti di queste persone. Lo riferisce all’ANSA il parroco, don Andrea Conocchia, che ha fatto conoscere questo gruppo a Papa Francesco.

Le transessuali, a piccoli gruppi, partecipano infatti alle udienze generali del Papa quasi ogni mercoledì; alcune hanno invece un rapporto diretto con il Pontefice, “sempre molto attento ai loro problemi e alle loro sofferenze”, attraverso scambi di lettere e messaggi.

