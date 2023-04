Portici, malore improvviso: Marcella muore a 31 anni

NAPOLI – Dolore a Portici per l’improvvisa scomparsa di Marcella Ricciardi. Giovane commerciante di 31 anni, gestiva il negozio Gran Risparmio. La notizia della morte improvvisa di Marcella è iniziata a circolare velocemente nei gruppi social legati al territorio lasciando attonite le tante persone che conoscevano la 31enne. In moltissimi ricordano la sua gentilezza al negozio ma soprattutto il sorriso con cui accoglieva i clienti che entravano.

I funerali di Marcella Ricciardi si sono tenuti questo venerdì mattina nella chiesa del Redentore a Portici. Molti i messaggi di cordoglio in ricordo della 31enne: “Eri una persona eccezionale, per te era troppo presto per lasciare questo mondo ma DIO aveva bisogno di una persona come te riposa in pace angelo bello”, “Anche il cielo è triste per aver perso un angelo sulla terra, seguici da lassù mi raccomando”. https://www.vocedinapoli.it