L’Unione Europea si offre di sostenere l’Egitto per un importo di 9 miliardi di euro (quasi 10 miliardi di dollari) nel contesto della crisi Israele-Hamas. Lo scrive Asharq business, agenzia in lingua araba partner di Bloomberg con base a Riad e una sede al Cairo.

Il presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen è attesa per sabato 18 novembre in Egitto in una visita che la porterà anche in Giordania. ANSA