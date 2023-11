Malore improvviso, muore imprenditore di 49 anni

Nuoro – In Ogliastra si è spenta prematuramente ieri una delle figure imprenditoriali più stimate del terriorio. Davide Chiai, alla guida di un noto caseificio insieme alla sua famiglia, è venuto a mancare all’età di soli 49 anni a causa di un improvviso malore.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nella tristezza l’intera comunità ogliastrina, che aveva imparato a conoscere e apprezzare Davide non solo come imprenditore ma anche come persona corretta e piena di entusiasmo.

