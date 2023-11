Malore fatale, Roberto muore a 49 anni

BREDA DI PIAVE – “La tua scomparsa così improvvisa ci ha lasciati in uno sconcertante dolore. Aiutaci dal cielo come ci hai aiutati in vita”. Questa la frase voluta dai familiari per salutare Roberto Toffolo, mancato improvvisamente lunedì 13 novembre, a soli 49 anni, a causa di un malore. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi Roberto, purtroppo, non ce l’ha fatta.

La notizia della sua scomparsa ha gettato nel dolore l’intera comunità di Breda dove Roberto e la sua famiglia sono conosciuti. Roberto lascia la compagna Elena, il figlio Daniel, la mamma Miria, la sorella Cristina, i cognati, i nipoti uniti ai parenti ed amici tutti. […] – www.oggitreviso.it