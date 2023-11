“Vaccino” Astrazeneca, pesante causa di rimborso nel Regno Unito

di Guido da Landriano – L’efficacia del vaccino COVID-19 Oxford-AstraZeneca è stata messa in dubbio in una causa intentata presso l’Alta Corte di giustizia inglese nella quale il vaccino è stato bollato come“difettoso” nei documenti del ricorso.

Il caso è stato portato in tribunale da Jamie Scott, un padre di due figli che afferma di aver subito una lesione cerebrale derivante da un coagulo dopo aver ricevuto il vaccino nel 2021.

Nei documenti del tribunale, il padre afferma che l’infortunio lo ha reso incapace di lavorare e sostiene che l’efficacia del vaccino è stata “decisamente sopravvalutata”.

A lui si sono uniti il vedovo e i due figli piccoli di Alpa Tailor, che hanno presentato una seconda richiesta di risarcimento dopo che la mamma è morta all’età di 35 anni per coaguli di sangue in seguito a una dose del vaccino AstraZeneca.

Insieme, i casi potrebbero aprire la strada a risarcimenti fino a 80 milioni di sterline, oltre 100 milioni di euro, per 80 diverse denunce di trombocitopenia e trombosi immunitaria indotte da vaccino (VITT).

La signora Scott ha detto: “Siamo piccoli, ma non possiamo sopportarne l’ingiustizia. Da 18 mesi facciamo pressioni sul governo per ottenere un giusto risarcimento per i danni causati dal vaccino. Il governo ci ha detto che il vaccino era sicuro ed efficace, ma quello che è successo a Jamie ha cambiato la vita e il loro vaccino [AstraZeneca] ha causato tutto ciò”.

In una dichiarazione, AstraZeneca ha dichiarato: “Non commentiamo le questioni relative ai contenziosi in corso”.

Ma il colosso farmaceutico ha aggiunto: “La sicurezza dei pazienti è la nostra massima priorità e le autorità di regolamentazione hanno standard chiari e rigorosi per garantire l’uso sicuro di tutti i medicinali, compresi i vaccini.

“La nostra solidarietà va a chiunque abbia perso i propri cari o abbia riportato problemi di salute.

“Dall’insieme delle prove contenute negli studi clinici e nei dati del mondo reale, Vaxzevria ha continuamente dimostrato di avere un profilo di sicurezza accettabile e le autorità di regolamentazione di tutto il mondo affermano costantemente che i benefici della vaccinazione superano i rischi di potenziali effetti collaterali estremamente rari”.

Il vaccino Oxford-AstraZeneca era stato quello maggiormente ordinato nel Regno Unito, anche perché, appunto, derivante da una ricerca a cui aveva preso parte la nota università inglese.

Questa causa rischia di causare un forte esborso da parte del governo di Sua Maestà.

