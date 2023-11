Palermo, poliziotto di 44 anni stroncato da un malore

Report mobile di Palermo a lutto per la morte di Fabrizio Patronaggio, poliziotto di 44 anni. Sposato e padre di due bambine piccole, è stato stroncato nei giorni scorsi da un malore improvviso. Originiario di Prizzi, Patronaggio era un grande appassionato di Vespa (era anche il presidente del Vespa club locale). Aveva frequentato la scuola allievi agenti di Bolzano, in seguito era stato assegnato al quinto reparto Mobile di Torino. Da una decina di anni, infine, era stato trasferito al reparto Mobile di Palermo. Viveva nel quartiere Villa Tasca ed era in servizio alla caserma Lungaro.

Numerosi i messaggi di cordoglio da parte di amici e colleghi sui social: “Chi lo ha conosciuto – dicono – ha ammirato un ragazzo sempre solare e disponibile. E’ una grande perdita per tutti noi, buon viaggio Fabrizio, ti ricorderemo sempre”.

Così Antonio Porto, segretario generale nazionale Osa (organizzazione sindacale autonoma) polizia: “Si tratta dell’ennesimo caso di decesso di un giovane collega in stato di buona salute. La mia indignazione cresce sempre di più, come il rammarico nel registrare tanta indifferenza. Forse non si è ancora consapevoli che la regola del ‘tanto non tocca a me’ non è poi così certa, io non riesco a restare indifferente”. www.palermotoday.it