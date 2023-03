Zelensky: ‘Con Putin non parlo. Non ci resta che vincere’

Il presidente Zelensky ha ribadito in un’intervista alla Cnn che non intende confrontarsi personalmente con l’omologo russo Putin: “Non mantiene la parola”. Ma il Cremlino ha replicato che a Kiev “ci sono correnti di pensiero sobrio e di approccio al futuro” da parte di persone che vogliono la pace con la Russia, anche se è “prematuro” sperare che questo possa portare effettivamente alla fine della guerra.

“Non abbiamo altra scelta che vincere”

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un video messaggio diffuso sul suo canale Telegram, dopo la massiccia campagna missilistica russa. Zelensky ha ringraziato “tutti coloro che ora stanno combattendo per l’Ucraina”, da “Bakhmut, Avdiyivka, Kupyansk, Liman e l’intero Donbass”, nella “nostra regione di Zaporizhzhia, Nikopol, Kherson”, “tutti coloro che proteggono la nostra Sumy, la nostra regione di Chernihiv, la nostra regione di Kharkiv, tutte le nostre città e comunità e il nostro confine”. “Gloria a ogni soldato ucraino, il cui coraggio è la vita dell’Ucraina! Memoria eterna e luminosa a tutti coloro che ci sono stati portati via da questa guerra e dalla Russia! Non c’è altra scelta che vincere”, ha concluso. tgcom24.mediaset.it