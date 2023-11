Esercito Israele: “4 ore per evacuare i civili a Gaza”

Proseguono i raid di Israele su Gaza, con Hamas che denuncia il bombardamento di 3 scuole, mentre l’esercito israeliano accusa Hamas di sparare sulla strada aperta per far passare gli sfollati. Decine di persone sono state uccise (51 secondo fonti palestinesi) e un centinaio sono rimaste ferite in un attacco aereo dell’esercito israeliano al campo profughi di Maghazi nel centro della Striscia di Gaza. Sul fronte diplomatico Blinken, ad Amman, torna a chiedere pause umanitarie a Gaza e su questo punto Biden lascia capire che ci sono passi avanti. Erdogan attacca Netanyahu e richiama l’ambasciatore a Tel Aviv. In Italia alta tensione nelle piazze tra i cortei pro Hamas e pro Israele.

“Quattro ore per evacuare i civili”

Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che domenica permetteranno ai residenti di Gaza di evacuare lungo strade specifiche nonostante le truppe siano finite sotto il fuoco il giorno precedente mentre cercavano di garantire un corridoio sicuro per i civili. La via principale per l’evacuazione sarà Salah Al-Deen Street, con una finestra tra le 10 e le 14 ora locale. Lo ha detto Avichay Adraee, portavoce dell’Idf per i media arabi.

Ministro Israele evoca bomba atomica su Gaza, poi ritratta

Un ministro israeliano ha evocato oggi la possibilità di sganciare una bomba atomica su Gaza. Ma ha poi ritrattato le parole dopo un’aspra reazione di Benyamin Netanyahu. In un’intervista il ministro per la tradizione ebraica Amichai Eliahu ha detto che una atomica su Gaza “sarebbe una delle possibilità”‘, anche se ne andasse della vita dei 240 ostaggi israeliani perchè “le guerre hanno un loro prezzo”. “Le parole di Eliahu sono oltraggiose e fuori dalla realtà – ha replicato Netanyahu. – Le nostre forze operano sulla base del diritto internazionale, per non colpire innocenti”. Eliahu ha allora osservato: “Era solo una metafora”. TISCALINEWS