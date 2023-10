Torino, minacce agli ebrei presso la sinagoga: tunisino verso espulsione

ROMA, 20 OTT – E’ stata avviata la procedura di espulsione nei confronti del cittadino tunisino che lunedì scorso è stato arrestato dopo aver urlato nei pressi della sinagoga di Torino minacce contro gli ebrei, nonché nei confronti del responsabile del luogo di culto. Lo ha detto il sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, rispondendo ad un’interpellanza alla Camera.

Leggi anche

► “Allah akbar”, straniero armato di coltello fermato presso la sinagoga a Torino

“Lo straniero, che nella circostanza ha anche brandito un coltello contro gli agenti – ha ricordato Molteni – è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, porto di strumenti atti ad offendere, violazione delle norme in materia di immigrazione e per istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale o religiosa”. (ANSA)

Islamic Jihad in Europe. Non-EU Muslim armed with a knife shouts "Allah Akbar" near the Turin Synagogue and is neutralized by Italian police. In Europe we have a huge problem. pic.twitter.com/98ilCTjJGT

— RadioGenoa (@RadioGenoa) October 16, 2023