Vende droga ai minorenni, rumeno ai domiciliari

Vendeva droga a ragazzini minorenni lungo le strade della città: un pusher è stato arrestato dalla polizia di stato per spaccio di stupefacenti. Gli agenti del commissariato di Montecatini, diretto dal vicequestore Gaetano Di Mauro, hanno eseguito una misura cautelare che prevede gli arresti domiciliari nei confronti di un cittadino rumeno, residente in Valdinievole, accusato di spaccio e di cessione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento è stato emesso dal giudice delle indagini preliminari del tribunale di Pistoia su richiesta della procura in seguito alle indagini svolte dagli operatori del commissariato nel periodo che va da gennaio a giugno 2023. Le indagini hanno consentito di accertare che l’uomo, in numerose occasioni, ha ceduto delle dosi di hashish e marijuana a cinque soggetti diversi, residenti nel comprensorio, con l’aggravante di averlo fatto anche nei confronti di minorenni.

L’indagine nasce da un controllo effettuato nella zona di via Marruota dagli agenti che, notando due persone sospette, durante la notte, le hanno sottoposte a perquisizioni personali, rinvenendo ai soggetti cinque panetti di droga un totale di 25 grammi di hashish, una pistola giocattolo priva di tappo rosso, dei telefonini e un passaporto intestato a un’altra persona. Dall’analisi dei telefonini gli agenti sono riusciti ad estrapolare dei dati relativi a probabili consumatori, i quali, sentiti a verbale, hanno confermato le circostanze e di essersi riforniti dalla persona arrestata dalla polizia di Stato. Gli elementi raccolti hanno permesso di accertare la cessione complessiva di 79 dosi di hashish e 45 dosi di marijuana, in varie zone di Montecatini e un guadagno di circa 2mila euro da parte dell’indagato, con reiterazione del reato e l’aggravante di aver commesso il reato nei confronti di persona minorenne.

Gli agenti del commissariato di Montecatini continuano così la lotta senza tregua allo spaccio di droga in città e nei dintorni, un fenomeno che purtroppo inizia a coinvolgere ragazzi sempre più giovani, risucchiati dalla spirale degli stupefacenti. Il questore Olimpia Abbate, fin dal suo insediamento, ha sostenuto in maniera decisa la necessità di un forte impegno a tutela dei ragazzi, soggetti tra i più fragili in questa società. In merito al mercato dell’eroina, negli anni precedenti la pandemia, la polizia di Stato e le altre forze dell’ordine hanno dovuto affrontare gli spacciatori nigeriani che, con il disgustoso metodo della pallina di stupefacente passata dalle bocche dei pusher a quella dei compratori, hanno richiesto un grande impegno. I risultati delle indagini svolte a Montecatini e in Valdinievole sono stati utilizzati nei processi ai capi dei culti mafiosi nigeriani in Italia.

Daniele Bernardini – www.lanazione.it