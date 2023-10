Malore improvviso, Maria Grazia muore a 43 anni

L’Aquila – Si sarebbe sentita male in pronto soccorso, dove era entrata in seguito ad un malore che, purtroppo, è risultato fatale. E’ una vera e propria tragedia quella che è capitata ad una 43 enne di Pettorano sul Gizio, Maria Grazia Ciccolella, nota ristoratrice nella Valle del Sagittario, deceduta nel pomeriggio di oggi nell’ospedale dell’Annunziata di Sulmona.

Da quanto si è appreso la donna si era recata in ospedale per trattare alcune problematiche. Nel pronto soccorso poi si sarebbe sentita male. I sanitari operanti hanno immediatamente attivato il protocollo d’urgenza. Al quel punto sarebbe stata portata nel reparto di radiologia per gli accertamenti diagnostici. Qui i tentativi di rianimazione sono andati avanti per quasi un’ora. Purtroppo senza alcun esito. Maria Grazia non ce l’ha fatta tra lo sconcerto generale dei familiari e degli operatori del nosocomio che hanno fatto tutto il possibile per strapparla dalla morte. […]

www.reteabruzzo.com