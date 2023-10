PIAZZA LIBERTA’ ritorna sabato 7 ottobre 2023

CENSURA E PROPAGANDA

“Loquendi Libertatem Custodiamus – Salviamo Julian Assange”

sabato 7 ottobre 2023

I protagonisti ospiti di Armando Manocchia saranno:

Sara Chessa giornalista freelance si occupa di diritti umani, autrice di “Distruggere Assange per farla finita con la libertà di informazione”;

Claudio Messora editore di Byoblu;

Massimo De’ Manzoni coodirettore de La Verità;

Daniele Trabucco professore strutturato in diritto costituzionale autore di: Dentro la Costituzione riflessioni sull’attualità costituzionale”

Per Armando Manocchia, la libertà di espressione è la prima tra le libertà fondamentali e, nonostante sia un valore inestimabile non negoziabile, oggi più che mai è messa a dura prova e pertanto, per questa puntata, prende in prestito il motto “Loquendi Libertatem Custodiamus” “salvaguardiamo la libertà di parola” di Pim Fortuyn il sociologo e politico olandese, ucciso per le sue idee.

Un motto che dovrebbe essere, per i giornalisti liberi, ciò che per un medico è il giuramento di Ippocrate, perché come diceva Oriana Fallaci: Ogni persona libera, ogni giornalista libero, deve essere pronto a riconoscere la verità ovunque essa sia. E se non lo fa è, (nell’ordine): un imbecille, un disonesto, un fanatico. Il fanatismo è il primo nemico della libertà di pensiero.

Il caso Assange ne è la prova tangibile.

Questa puntata è dedicata quindi alla libertà di parola, alla libertà di informazione e soprattutto a quelle persone che, per la libertà sono oppresse e represse, come Julian Assange, che sta vivendo un calvario da 11 anni o come Pim Fortuyn che ci ha rimesso la vita.