Esplode bici elettrica, incendio nell’ostello: un ferito, 70 evacuati

È di un ferito e una settantina di persone evacuate il bilancio dello scoppio di una bici elettrica presente nella camera di un ostello di Sidney, in Australia. Le immagini delle telecamere di sorveglianza hanno mostrato il momento dell’esplosione della batteria, presumibilmente durante la ricarica. Il video è stato condiviso dal Fire and Rescue New South Wales per mettere in guardia del pericolo, sottolineando l’importanza di caricare dispositivi come e-bike, scooter e cellulari in modo sicuro, seguendo le istruzioni del produttore.

Secondo i servizi di emergenza, infatti, la causa dell’incendio scoppiato nell’edificio sarebbe da condurre alla batteria al litio-ferro-fosfato difettosa che si trovava in una bicicletta elettrica lasciata in carica. Sul posto sono stati inviati 22 vigili del fuoco e 6 autobotti. Un ragazzo di 20 anni ha riportato lievi ferite alle gambe a causa dell’esplosione, mentre il secondo ragazzo che si vede nel video è uscito illeso. Più di 70 persone sono state costrette a evacuare l’ostello a causa dell’incendio. www.laregione.ch