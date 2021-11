Migranti, 186 sbarcano a Messina

Lo sbarco al Molo Norimberga del porto di Messina dei 186 migranti trasbordati dalla nave Geo Barents. A bordo ci sono 152 uomini, 34 donne e 61 minorenni. Anche una bimba di 10 mesi. Sono iniziate al porto di Messina le procedure di sbarco per i 186 superstiti a bordo della Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere.

Intanto un’altra imbarcazione sarebbe in difficoltà a 50 miglia da Lampedusa: “Ci sono 75 vite in pericolo a 50 miglia da Lampedusa, naviga lentamente e deve far fronte al forte vento. Abbiamo allertato le autorità già da 23 ore, nessun soccorso in vista”, scrive Alarm Phone su Twitter.

