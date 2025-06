Auto ibrida si incendia in A27, intervengono i vigili del fuoco

Allarme alle ore 14.45 del 12 giugno, a Vittorio Veneto. I vigili del fuoco sono interventi lungo l’autostrada A27 all’altezza del km 54 direzione Belluno per l’incendio di un’autovettura ibrida. L’automobilista è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo in tempo.

L’intervento dei vigili del fuoco, provenienti dal distaccamento di Vittorio Veneto, è stato fondamentale per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona. Sul posto presente anche la polizia stradale del distaccamento della A27.

www.trevisotoday.it