Bici elettriche in ricarica, scoppia incendio negli scantinati

Prima le fiamme nelle cantine e il fumo che sale per la tromba delle scale. Poi l’evacuazione e l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo

Attimi di paura in un palazzo al civico 24 di viale Lancetti a Milano all’alba di venerdì 20 giugno. L’incendio è stato innescato da alcune batterie di biciclette elettriche in ricarica negli scantinati del palazzo. Non risultano persone ferite o intossicate, ma i pompieri hanno tratto in salvo una donna che, presa dal panico, si era messa a cavalcioni sul balcone del primo piano.

L’incendio

Tutto è iniziato intorno alle 4.30 quando alcuni condomini hanno chiamato il 112 segnalando la presenza di fumo e fiamme lungo le scale e negli scantinati. Sul posto sono intervenute sei squadre dei vigili del fuoco (21 pompieri) che hanno evacuato tutto il palazzo di cinque piani e successivamente hanno domato e spento l’incendio.

Le operazioni si sono concluse intorno alle 7.30 del mattino, con lo smassamento del materiale bruciato. Tutti i locali del palazzo sono ritornati agibili.

Nessuna persona intossicata

Tutti gli abitanti del palazzo sono stati valutati in posto dal personale del 118, arrivati con due ambulanze. Nessuno è stato accompagnato al pronto soccorso. Sul posto sono intervenute anche due volanti della polizia.

