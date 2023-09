Violenza sessuale a L’Aquila, arrestato straniero

Un giovane di 25 anni è stato arrestato dai carabinieri di Pizzoli (LAquila) con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 18 anni. I fatti risalgono ad agosto. Il giovane avrebbe molestato la ragazza nei pressi del centro storico dell’Aquila.

Entrambi i giovani sono stranieri. Prima ancora dell’arresto, gli investigatori incaricati hanno disposto misure particolari a tutela della vittima.

Al termine dell’interrogatorio è stata confermata la misura del carcere, emessa dal gip del tribunale dell’Aquila, quindi è stato disposto il trasferimento dell’indagato al carcere della città. ANSA

ADNKRONOS – Sono sempre di più negli ultimi 10 anni le violenze sessuali in Italia. Il trend in crescita ha registrato un incremento significativo che si è attestato al 40%, con 6.291 casi nel 2022 a fronte dei 4.488 del 2013. La maggior parte delle vittime sono donne (incidenza vicina al 90%, in tutti i periodi in analisi). E’ quanto emerge dal Focus violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, realizzato dal Servizio Analisi Criminale, struttura a composizione interforze incardinata nell’ambito della Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Da un’analisi sul 2022 emerge che un terzo delle vittime sono minorenni mentre, ampliando la fascia da 0 a 24 anni, si supera il 50% delle vittime totali. Quanto agli autori noti le segnalazioni evidenziano come il numero maggiore di queste attenga agli adulti (oltre 25 anni), cui segue quella dei cosiddetti giovani adulti (18-24). ADNKRONOS