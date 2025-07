“Violentata al festival di Marzabotto”, fermato 20enne straniero

“Sono stata violentata”. Una presunta violenza sessuale è avvenuta a Marzabotto, sull’Appennino bolognese, durante il festival di musica reggae Reno Splash. La vittima, una ragazza ventenne, lo ha raccontato agli organizzatori dell’evento organizzato nel parco Peppino Impastato, e poi ai carabinieri che sono intervenuti in suo soccorso. La ventenne ha anche indicato quello che sarebbe stato l’aggressore, un coetaneo di origini straniere.

La violenza durante la seconda serata del Reno Splash

La violenza sarebbe avvenuta a notte inoltrata, durante la seconda serata del festival che, da quattordici anni, raduna appassionati di musica e cultura reggae da tutta Italia con attività diurne e concerti serali. La ragazza era andata all’evento con un gruppo di amiche con cui aveva trascorso la serata.

Le indagini sono tutt’ora in corso, ma stando a quanto ricostruito dai carabinieri, la ventenne avrebbe subito un rapporto sessuale contro la sua volontà mentre lei e il coetaneo si trovavano in una zona più appartata e distante dalla folla.

Fermato e interrogato il presunto aggressore

L’intervento dei carabinieri risale alle due di notte, dopo che la ragazza, sotto shock, aveva chiesto aiuto agli organizzatori. Sono stati questi ultimi a contattare i militari e l’ambulanza e, grazie alla testimonianza della giovane, a individuare il presunto violentatore. Il ragazzo è stato fermato e interrogato dai carabinieri e ha fornito una versione contrastante dei fatti. Come previsto dal ‘codice rosso’ per le violenze sessuali, la ventenne è stata caricata in ambulanza e portata all’ospedale Maggiore di Bologna per tutti gli accertamenti medici del caso.

