Parma, donna molestata e palpeggiata sul bus: denunciato straniero

Molestata e palpeggiata sul bus. Una storia che si ripete. Un incubo che troppe donne sono costrette a vivere

Questa volta siamo a Parma dove i carabinieri hanno denunciato un giovane di 24 anni, straniero e senza fissa dimora, individuato grazie all’analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti sul mezzo. I fatti risalgono a mercoledì 2 luglio quando la vittima, una donna di 33 anni, sale su un bus del trasporto pubblico alla fermata di via Mazzini.

Il mezzo non è troppo affollato e la donna prende posto nella parte posteriore, accanto a un’anziana. Che però scende dopo poche fermate. A questo punto sul bus sale il presunto molestatore che palesa subito le sue intenzioni: nonostante ci fossero diversi posti liberi sceglie infatti di sedersi accanto alla 33enne, incurante anche del sole che gli batte addosso.

La donna non dà particolare peso alla situazione. Se non che l’uomo inizia a manifestare comportamenti molesti strusciando le gambe contro le sue e avvicinando anche il viso in modo inopportuno. La 33enne, paralizzata dalla paura e dallo sgomento, resta immobile. Incapace di reagire. Lui capisce di averla in pugno. E si spinge oltre. Coprendo la sua mano con una cartellina che ha con sé tenta di palpeggiarla nelle parti intime sotto la gonna.

Il racconto delle violenze e la denuncia

A quel punto la vittima reagisce: si alza di scatto e scende alla prima fermata disponibile. Ancora sotto shock, la donna torna a casa e trova la forza di confidarsi con un familiare. E poi, in un secondo momento, di denunciare tutto ai carabinieri. Che alla fine riescono a risalire al molestatore che ora è stato denunciato. A quanto si apprende l’uomo avrebbe anche dei precedenti reati contro il patrimonio e per possesso di oggetti atti ad offendere.

www.today.it