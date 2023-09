PIAZZA LIBERTA’, intervento del prof Aldo Rocco Vitale

CONTRATTI PFIZER

PIAZZA LIBERTA’, intervento di Aldo Rocco Vitale – docente di filosofia del diritto – estratto dalla puntata di sabato 16 settembre 2023

L’intento di PIAZZA LIBERTA’ è quello di offrire le informazioni come armi necessarie per combattere l’oligarchia mondialista, ovvero per risvegliare più persone possibili dall’ipnosi, fornendo loro gli strumenti per distinguere il vero dal falso e il bene dal male.

Se la gente avesse conosciuto il contenuto dei contratti Pfizer si sarebbe vaccinata?

Questo è un problema giuridico notevole che chiama in causa la deontologia professionale dei medici, la responsabilità politica e giuridica delle classi dirigenti, comunciando da quelle di governo”

PIAZZA LIBERTA’ è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30 su BYOBLU CANALE 262 DT CANALE 816 SKY CANALE 462 TIVUSAT

Sosteneteci con una donazione

► https://www.imolaoggi.it/donazioni/

SEGUITECI SU

Telegram – https://t.me/piazzalibertaufficiale

Facebook – https://www.facebook.com/PiazzaLibertaUfficiale/

Rumble – https://rumble.com/c/PiazzaLiberta

PIAZZA LIBERTA’ è visibile in REPLICA su Byoblu il Martedì alle 14,30; il Mercoledì alle 9,30; il venerdì alle 9,30 e alle 23,00.