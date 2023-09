IN PIENA INVASIONE MIGRATORIA INDOTTA, RITORNA IL CIRCO COVID

PIAZZA LIBERTA’, puntata di sabato 16 settembre 2023

Siamo punto e daccapo. Solo la disobbedienza ci consentirà la sopravvivenza! Vanno fermati.

Ne parliamo con gli autorevoli OSPITI di Armando Manocchia:

Laura Teodori già dirigente di ricerca, già docente Universitaria;

Bianca Laura Granato, già Senatrice;

Emanuela Lorenzi, scrittrice;

Alessio Fortunati, biologo;

Alessandro Meluzzi medico psichiatra;

Aldo Rocco Vitale, docente di filosofia del diritto.

L’intento di PIAZZA LIBERTA’ è quello di offrire le informazioni come armi necessarie per combattere l’oligarchia mondialista che muove l’azione criminosa, criminogena e criminale per la riduzione della popolazione e di risvegliare più persone possibili dall’ipnosi fornendo loro gli strumenti per distinguere il vero dal falso e il bene dal male.

PIAZZA LIBERTA’ è un programma televisivo. Armando Manocchia ne ha fatto anche uno strumento di lotta per la difesa e la salvaguardia del futuro proprio e dei propri figli, di tutti i figli. E’ una battaglia continua e costante alla ricerca della verità e della libertà, con il prezioso aiuto di ospiti di riconosciuta competenza, protagonisti del panorama politico, economico, culturale, sociale, nonché sanitario, giuridico e religioso.

PIAZZA LIBERTA' è il programma di informazione condotto da Armando Manocchia che va in onda ogni sabato alle 20,30

