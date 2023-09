Uomo armato arrestato al comizio di Robert F. Kennedy Jr

Robert F. Kennedy Jr, candidato democratico alla presidenza Usa, scrive su Twitter: “Sono molto grato ai protettori attenti e tempestivi della Gavin de Becker and Associates (GDBA) che hanno individuato e arrestato un uomo armato che ha tentato di avvicinarsi a me, durante il mio discorso sull’eredità ispanica al Wilshire Ebell Theatre di Los Angeles stasera. L’uomo, che indossava due fondine con pistole cariche e caricatori di munizioni di riserva, portava un distintivo di maresciallo americano appeso a un cordino e un documento di identità federale agganciato alla cintura. Si è identificato come un membro della mia scorta.

I membri della squadra armata della GDBA si sono mossi rapidamente per isolare e trattenere l’uomo fino all’arrivo della polizia di Los Angeles per effettuare l’arresto. Sono grato anche alla polizia di Los Angeles per la sua rapida risposta.

Nutro ancora la speranza che il presidente Biden mi conceda la protezione dei servizi segreti. Sono il primo candidato presidenziale nella storia a cui la Casa Bianca ha negato una richiesta di protezione.”

