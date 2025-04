FIRENZE – 23 maggio ore 16. Il dott. Eugenio Serravalle presenta il nuovo libro di Robert F. Kennedy ” Vaccinati – non Vaccinati”

Per la prima volta viene presentata al pubblico la letteratura scientifica che mette a confronto la salute dei bambini vaccinati con quella dei bambini non vaccinati.

Un libro indispensabile per poter scegliere in modo consapevole.

Un’ occasione unica e irripetibile!

Evento organizzato da Atto primo ed Assis