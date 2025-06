Conflitti di interesse, Kennedy licenzia 17 “esperti di vaccini”

Il segretario americano alla Salute Robert Kennedy Jr ha destituito tutti i 17 membri dell’Advisory Committee for Immunization Practices, cioè il comitato federale di esperti di vaccini del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc). Il gruppo di esperti ha l’incarico di guidare le raccomandazioni dell’Amministrazione di Washington in materia di vaccini.

La mossa è di pesante impatto, anche se un po’ meno drastica di come può apparire a prima vista: non si tratta di eliminare la struttura, ma di fare tabula rasa dei nominati dall’ex presidente Joe Biden, per sostituirli con persone allineate a Trump e a Kennedy.

In un editoriale sul Wall Street Journal, Robert Kennedy Jr ha spiegato che il gruppo dei destituiti era «pieno di conflitti di interesse». Il comitato, ha affermato Kennedy, verrà sostituito con nuovi esperti. Il segretario alla Salute ha stigmatizzato in particolare che alcuni membri del comitato – pediatri, epidemiologi, immunologi e medici di altre specializzazioni – erano stati «nominati all’ultimo minuto» dall’Amministrazione Biden, e «senza la revoca dei membri attuali, l’attuale Amministrazione Trump non sarebbe stata in grado di nominare la maggioranza dei nuovi membri fino al 2028», cioè alla fine naturale del mandato, perciò è stato deciso di anticipare bruscamente la scadenza.

