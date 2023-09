Lampedusa, migranti si lamentano: “poco cibo, serve organizzazione”

Le lamentele dei migranti, partiti dai loro paesi volontariamente ed ospitati gratuitamente, raccolte da Fanpage dall’hotspot di Lampedusa, dove il numero di viaggiatori ospitati è arrivato fino a 6mila, prima di iniziare a scendere dopo i primi trasferimenti.

“Mancano cibo e acqua, le porzioni sono troppo piccole e siamo costretti ad uscire e andare ad elemosinare, I residenti ci danno biscotti”. Viene da chiedersi per quale motivo non abbiano accampato le loro pretese in Patria, invece di farlo in Italia.