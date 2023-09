Migranti, Urso: “interessi internazionali vogliono colpire Italia”

A Lampedusa l’emergenza migranti “è un problema molto serio e va affrontato insieme all’Unione europea: l’Italia non può essere lasciata sola. L’intervento con l’Unione europea potrebbe contribuire ad aiutare”. A ribadirlo è il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso che, ospite a Start su Sky TG24, ha parlato anche di “interessi internazionali” che “vogliono colpire l’Italia” e ha sottolineato: “Questo è un problema non dell’Italia, ma dell’Europa e l’Europa che si deve muovere con noi, fermare i migranti e aiutare l’africa, è questo il piano Mattei”.

“Non ci sono scafisti nei barchini che arrivano”

Secondo Urso, “sicuramente un intervento con la Ue potrebbe contribuire ad affrontare la situazione fin dall’inizio cioè dalle sponde da cui partono” i migranti, però ai tempi di Mare nostrum “partivano le navi, i pescherecci e altre imbarcazioni con centinaia di migranti, ora partono i barchini dove a bordo non ci sono gli scafisti. Questi trafficanti di morte ora istruiscono uno a bordo per andare dalla Tunisia a Lampedusa e sono anche 80, 90, cento barchini che giungono in poche ore”. https://tg24.sky.it/politica

Interessi internazionali