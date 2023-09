Malore nel sonno, 41enne trovato morto dalla compagna

San Teodoro (Sassari), 5 settembre 2023 – Tragedia in Sardegna. Un uomo della provincia di Massa Carrara, Davide Dati, 41 anni, è stato trovato morto dalla compagna nel letto nella mattina di lunedì 4 settembre. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. C’è stato l’intervento del 118 ma l’uomo era già morto. E’ spirato nel sonno.

La coppia si trovava a San Teodoro per un periodo di villeggiatura. Improvvisamente la tragedia. La notizia ha raggiunto velocemente Massa, dove la coppia viveva. Un fulmine a ciel sereno che lascia sconvolta un’intera città. Davide Dati lavorava nel commercio, commesso in una nota catena di prodotti informatici. La famiglia e i tanti amici sono sotto shock.

La morte sarebbe ad imputare a cause naturali. La procura di Nuoro ha disposto comunque l’autopsia sul corpo. La coppia alloggiava in un bed & breakfast. Subito dopo l’allarme della ragazza, nella struttura si sono precipitati 118 e carabinieri. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano.

Grande il cordoglio a Massa. Appassionato di calcio, di viaggi, di motori, Davide Dati aveva tanti sogni e tanti progetti. Increduli gli amici, che lo avevano salutato pochi giorni fa quando è partito per la vacanza, felice.

“Un ragazzo come pochi, un esempio per tanti, sempre gentile pronto con un sorriso già da lontano”: questo uno delle centinaia di messaggi che si leggono sui social network dedicati a Davide Dati. www.lanazione.it